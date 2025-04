Pink Floyd Legend The Wall Live, 5 date a Roma e una a Milano

Roma, 17 apr. (askanews) – Mancano poco meno di tre settimane ai cinque concerti a Roma di The Wall, il celebre concept album che per 5 giorni consecutivi verrà messo in scena dai Pink Floyd Legend come una vera e propria opera rock dal vivo in cui musica, teatro e immagini si fondono in un’unica grande esperienza multisensoriale.

Sul palco del Teatro Olimpico, dal 7 all’11 maggio 2025, prenderà vita la costruzione – e la distruzione – in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione dell’opera, che, unito a performer, proiezioni in video mapping, costumi e scenografie, ispirati fedelmente ai tour originali dei Pink Floyd e di quelli più recenti di Roger Waters.

A grande richiesta, il viaggio di The Wall proseguirà a Milano: da oggi sono aperte le prevendite per la data del 22 settembre 2025 al Teatro degli Arcimboldi, che segnerà il ritorno dei Legend nel capoluogo lombardo dopo i successi dei tour di Animals, Atom Heart Mother e The Dark Side of the Moon.

In occasione dei concerti, prende il via una promozione speciale riservata al pubblico dei Legend: dal 24 al 30 aprile sarà proiettato nei cinema e negli IMAX® il leggendario film-concerto “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, diretto da Adrian Maben, restaurato in 4K e Dolby Atmos, con audio rimasterizzato da Steven Wilson (elenco sale su nexostudios.it). Grazie alla collaborazione con Nexo Studios, sarà attivo uno sconto incrociato: mostrando al botteghino del cinema un biglietto per i concerti di The Wall (Roma o Milano) si otterrà uno sconto sul film; viceversa, chi presenterà il biglietto del film potrà usufruire di uno sconto sull’acquisto dei concerti. Un’occasione unica per vivere l’universo Pink Floyd in due forme diverse ma complementari: dal palco al grande schermo, tra spettacolo dal vivo e memoria storica, per un’esperienza totale dedicata a una delle opere più significative del rock. Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios. Il 2 maggio uscirà l’album live PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII (Legacy Recording / Sony Music) in CD, audio digitale, e – per la prima volta – in Dolby Atmos e in vinile. PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII sarà disponibile anche in Blu-Ray e in DVD.

I Pink Floyd Legend – Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere) ed Emanuele Esposito (batteria) – con gli oltre 150.000 spettatori negli ultimi cinque anni, sono considerati da pubblico e critica la formazione più rappresentativa del panorama floydiano per la qualità, l’intensità e la fedeltà delle loro interpretazioni. Sui palchi di Roma e Milano al loro fianco anche Manfredi Roberti al basso, Daphne Nisi Mete e Giorgia Zaccagni alle voci e l’Anonima Armonisti ai cori. I biglietti per i concerti di The Wall – produzione firmata da Gilda Petronelli per Menti Associate, con la collaborazione del Teatro Olimpico e del Teatro degli Arcimboldi – sono disponibili su Ticketone.it, teatroolimpico.it, teatroarcimboldi.it e presso i rispettivi botteghini.