“Pino” , al cinema il documentario evento che celebra l’anima eterna di Pino Daniele

A dieci anni dalla sua scomparsa e in occasione del settantesimo anniversario della sua nascita, Pino Daniele torna a emozionare il pubblico attraverso il grande schermo con “Pino”, il documentario diretto da Francesco Lettieri che sarà nelle sale il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile come evento speciale.

Prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film e distribuito da Lucky Red, il film è un viaggio intimo e profondo nella vita e nella musica di uno degli artisti più amati di sempre. Un poeta, un chitarrista straordinario, un innovatore capace di fondere la tradizione napoletana con la musica nera, dando vita a un sound originale e inconfondibile.

Il documentario si distingue per il suo approccio autentico e mai scontato. Francesco Lettieri e Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale, ripercorrono la storia di Pino Daniele attraverso materiali inediti: video di concerti, backstage, sessioni in sala d’incisione, appunti tratti dai suoi diari, strumenti musicali e foto intime degli album di famiglia.

Una narrazione intensa che si sviluppa lungo i luoghi della sua vita, facendo emergere sogni, successi, delusioni, ma soprattutto il rapporto profondo con la famiglia, gli amici e i colleghi che hanno condiviso con lui il palco e la vita.

Il film accoglie testimonianze di artisti che hanno segnato la sua carriera e che hanno avuto il privilegio di suonare con lui, tra cui Rosario Fiorello, Jovanotti, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, James Senese, Rosario Jermano, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, fino a star internazionali come Eric Clapton. Un coro di voci che racconta il Pino musicista, ma anche l’uomo, l’amico, il padre, il compagno di viaggio.

Napoli è più di uno sfondo: è parte integrante della narrazione. Francesco Lettieri, già noto per il suo sodalizio artistico con Liberato, ha deciso di girare ex novo alcuni videoclip delle canzoni di Pino ambientandoli nella Napoli di oggi. Un’idea innovativa che mostra come le storie raccontate nelle sue canzoni vivano ancora tra i vicoli della città, testimoniando il legame indissolubile tra il cantautore e la sua terra.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Pino Daniele Ets, il documentario ha ricevuto il sigillo ufficiale “70/10 Anniversary”, un riconoscimento speciale per i progetti che contribuiscono a mantenere viva la sua eredità musicale e culturale.

“Pino” non è solo un documentario, ma un viaggio emozionante nel cuore e nell’anima di un artista che ha segnato la storia della musica italiana. Perché, in fondo, Pino non se n’è mai andato: è ancora qui, nella sua musica, nei suoi testi, nelle strade della sua Napoli e nei cuori di chi lo ha amato.