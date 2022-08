Pino Calabrese premiato a Venezia dal Cultured Focus Magazine di New York

E’ sato assegnato a Pino Calabrese il “Cultured Focus Lifetime Achievement Award”, premio internazionale che ogni anno Cultured Focus Magazine di New York e il Diversity in Film Symposium assegnano a personalità del mondo del cinema e della cultura internazionale. “Un Premio alla carriera – si legge su Cinematografo.it – per celebrare 50 anni di un brillante percorso artistico tra teatro, cinema e televisione. La cerimonia di premiazione si terrà durante la Mostra del Cinema di Venezia il prossimo 5 settembre all’Hotel Danieli di Venezia alle 15.00 a seguire il panel “Diversity in Film”. Pino Calabrese ha iniziato la sua carriera nel 1972, lavorando prima in teatro con attori e registi, tra cui Massimo Troisi, Gigi Proietti, Enrico Montesano, Pippo Del Bono, passando dal cabaret al teatro drammatico, dal musical alla commedia, fino alle produzioni teatrali a sfondo sociale e politico. Nel cinema ha esordito nel 1983 con Valerio Zecca, lavorando poi con registi italiani e internazionali come Pappi Corsicato, Roberto Faenza, Daniele Vicari, Giuseppe Tornatore, Pupi Avati, Mario Martone, Paolo Sorrentino, Goran Paskalyevic, Alicia Scherson, Bruno Saglia. Per la Tv Calabrese ha partecipato a numerose produzioni come RIS – Delitti imperfetti, Incantesimo, Un medico in famiglia, Gente di mare, Distretto di polizia e I bastardi di Pizzofalcone. Da diversi anni si dedica al teatro civile, mettendo in scena “L’ombra di Aldo Moro” e “Tortora, una storia semplice”, spettacoli in forma di lettura di Patrizio J. Macci. Per la sua interpretazione nel film Respiri 2018 Pino Calabrese è stato premiato al Sorrento Film Festival 2019″.