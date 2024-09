Pino Daniele Day: nella Pineta della Mostra d’Oltremare per celebrare il cantautore

Giovedì 19 settembre si celebra non solo il santo protettore di Napoli, ma anche uno dei suoi artisti più amati: Pino Daniele. La Pineta del Teatro dei Piccoli (Viale Usodimare, Mostra d’Oltremare, Napoli) ospita il Pino Daniele Day, una giornata di eventi gratuiti per tutta la famiglia all’insegna della musica, della cultura e della natura, in cui il talento del cantautore napoletano sarà omaggiato con un programma coinvolgente per tutte le età. Un’occasione unica per vivere insieme la festa in un’area verde della città, attraverso i suoni e le atmosfere che hanno reso celebre Napoli nel mondo. Promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, la rassegna Settembre in Pineta, a cura di Casa del Contemporaneo, si inserisce nell’ambito di Affabulazione, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione di incontri intergenerazionali.

Gli eventi si svolgeranno dalla mattina fino a sera, con attività pensate per ogni età. Gli ospiti possono approfittare dell’intera giornata, portando un telo per fare picnic e godere di momenti di relax tra le varie attività (il bar del Teatro dei Piccoli resterà aperto tutto il giorno).

La mattinata sarà dedicata ai più piccoli e alle famiglie. A partire dalle ore 10.00, Giuseppe Coppola condurrà due laboratori musicali: Esplora e Suona! (dai 6 ai 9 anni), offrendo un’esperienza creativa in cui oggetti comuni si trasformeranno in strumenti musicali, e Musicatura (dai 3 ai 6 anni), che permetterà ai più piccoli di sperimentare il rapporto tra musica e natura, utilizzando strumenti interattivi per trasformare ogni oggetto in parte di un’orchestra.

In contemporanea, alle ore 11.00, avrà luogo la visita guidata Un Teatro d’Arte, a cura di Le Nuvole Arte, che condurrà i visitatori alla scoperta del Teatro dei Piccoli, un gioiello architettonico tutelato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici di Napoli, progettato da Luigi Piccinato e dedicato alle nuove generazioni. Sempre alle 11.00, il laboratorio Verde Speranza, a cura di Le Nuvole Scienza, proporrà una passeggiata tra i pini marittimi per esplorare la biodiversità della Pineta del Teatro dei Piccoli.

Alle 12.00, il Teatro dei Piccoli ospiterà lo spettacolo Le favole della saggezza, tratto dalle favole di Esopo, Fedro e La Fontaine, con percussioni dal vivo a cura di Dario Mennella, che incanterà grandi e piccoli con racconti senza tempo (dai 6 anni in su). Alle 17.00, i bambini potranno divertirsi con lo spettacolo di burattini Pulcinella che Passione, a cura di Antonello Furmiglieri, dove il celebre Pulcinella sarà protagonista di un’avventura emozionante (dai 3 anni in su).

Dalle 16.00, la magia della musica di Pino Daniele prenderà vita con una serie di eventi capaci di far rivivere l’anima musicale e culturale di Napoli. Bagarija Orkestar proporrà una performance di musica itinerante in cui i successi del grande artista napoletano verranno reinterpretati in chiave balcanica, fondendo la migliore sperimentazione partenopea con ritmi festosi. Alle 16.30, il collettivo artistico FUNA presenterà M’Aggio Appiso, una performance di danza aerea ispirata alle canzoni di Pino Daniele, in cui gli artisti si esibiranno in un emozionante dialogo tra corpo, spazio e musica, immersi nella natura. Alle 17.00, sarà proiettato il documentario Nero Napoletano, che mostra un giovane cantautore riflettere sulle sue radici musicali e il profondo legame con Napoli. I compagni di classe di “Pinotto”, allievi della sezione C dell’Istituto Armando Diaz introdurranno la presentazione, condividendo aneddoti e ricordi dei tempi della ragioneria.

Alle 18.00, Tony Laudadio omaggerà il cantautore con il reading musicale Pasqualino e Alessiuccia – La città che incanta, accompagnato da un ensemble di musicisti, raccontando una storia d’amore e musica ispirata alle canzoni del maestro. La giornata si concluderà alle 19.00 con il Neapolitan Sound Vinyl DJ Set di Roberto Tabacchini, che farà riscoprire le sonorità del Neapolitan Power, il movimento musicale nato negli anni ’70 di cui Pino Daniele fu il massimo esponente, proponendo una selezione esclusivamente in vinile.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni: Tel: 081 18903126 – 345 467 9142 Luogo: Teatro dei Piccoli, Viale Usodimare, Mostra d’Oltremare, Napoli.