Pino Peluso presidente di Confartigianato Napoli Moda – Sarti e Stilisti

Pino Peluso è il nuovo presidente di Confartigianato Napoli, categoria Moda – Sarti e Stilisti. “Ringrazio Confartigianato e tutti gli artigiani che hanno riposto in me la loro fiducia incaricandomi a rappresentare la categoria Moda – Sarti e Stilisti– dichiara il Maestro Peluso-. Penso che essere presidenti di una categoria di mestiere, nel nostro caso artigiani nel mondo della Moda, non sia un titolo ma una carica con un ruolo da dover svolgere. Rappresentare la mia categoria sarà un onore e una responsabilità, ma sono sicuro che con il supporto dei nostri artigiani associati potremo fare grandi e belle cose utili all’intera categoria alla quale auguro un buon e proficuo lavoro. Un particolare ringraziamento al Presidente di Confartigianato Napoli, Enrico Inferrera”.

L’assemblea ha anche eletto come componenti del direttivo: Raffaele Carrella, Antonio Carrella e Gennaro Mascolo. “Sono sicuro- aggiunge Enrico Inferrera, Presidente Confartigianato Napoli– che il neo eletto Presidente, il Maestro Pino Peluso, sarà all’altezza del compito affidatogli, grazie alla sua vasta esperienza nel settore moda porterà con sé un bagaglio di conoscenze, idee innovative e una visione strategica per guidare la categoria nel suo futuro sviluppo. I miei migliori auguri al Presidente e al direttivo”.

I temi emersi durante l’assemblea sono stati molteplici ma il dibattito si è incentrato soprattutto sulla necessità di una formazione professionale e qualificata per i giovani, sottolineando la necessità di una scuola dell’artigianato dove la pratica sia al centro della formazione e che l’insegnamento veda il coinvolgimento dei Maestri Sartori.

L’assemblea si è conclusa con la comunicazione ufficiale della data della 23° edizione di “Moda all’ombra del Vesuvio, giovani talenti della moda” che si svolgerà il 13 maggio presso il Mav di Ercolano.