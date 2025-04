“Pino” sbanca al box office: il documentario sul Mascalzone Latino conquista il primo posto

Un successo travolgente per “Pino”, il documentario diretto da Francesco Lettieri dedicato a Pino Daniele, che ha conquistato la vetta del Box Office italiano nel suo weekend di uscita. L’opera, prodotta da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film, distribuita da Lucky Red in collaborazione con Netflix e TimVision, continua la sua programmazione in ben 297 sale in tutta Italia oggi, martedì 1 aprile, e domani, mercoledì 2 aprile, in occasione del 70° anniversario della nascita e del decennale della scomparsa del grande cantautore napoletano.

“Pino” si configura come un ritratto intimo e inedito di un artista poliedrico, poeta, chitarrista straordinario, amato per la sua autenticità e la capacità di fondere la tradizione napoletana con le sonorità della musica nera, creando un sound unico e rivoluzionario. Il regista Francesco Lettieri, accompagnato dietro la macchina da presa dal giornalista e critico musicale Federico Vacalebre, conduce lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso materiali d’archivio mai visti prima: video di concerti, backstage e sessioni di registrazione, fotografie degli album di famiglia, appunti personali e strumenti musicali. Ripercorrendo i luoghi simbolo della vita di Pino Daniele, il documentario fa emergere i sogni, le battaglie, le delusioni, i successi e il profondo legame con la famiglia, gli amici e i colleghi che hanno condiviso con lui un pezzo di strada.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza cinematografica, “Pino” regala al pubblico un inedito nascosto, il brano “Tiéne ‘Mmàno” (Warner Music), il cui visual video è disponibile online. Il documentario non si limita a celebrare il cantautore, la rockstar e l’icona pop, ma ne restituisce anche l’immagine più umana e autentica: quella del compagno di banco, dell’amico sincero, del marito, del padre, del napoletano innamorato anche della Toscana, di Roma e di Milano. Un artista che, pur incarnando l’italianità, sfuggiva agli stereotipi e cercava ispirazione e contaminazione nei musicisti di tutto il mondo.

“Pino” è un’immersione profonda nella vita di Pino Daniele, testimoniata dalle voci di coloro che lo hanno amato, con cui ha lavorato, suonato e viaggiato, ma anche con cui ha avuto momenti di scontro e successiva riconciliazione. L’architettura narrativa del documentario si basa su una linea temporale presente, che vede Federico Vacalebre intraprendere una ricerca appassionata di ciò che resta di Pino, rendendosi conto che la sua presenza è ancora viva e vibrante.

Il documentario vanta la partecipazione di numerosi artisti che hanno collaborato con Pino Daniele, tra cui Fiorella Mannoia, Jovanotti, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Rosario Fiorello, James Senese, Rosario Jermano, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, e star internazionali del calibro di Eric Clapton e Chick Corea, oltre ad amici d’infanzia, parenti e figure del mondo discografico.

Un elemento distintivo di “PINO” è rappresentato dall’inserimento di videoclip di alcune delle sue canzoni più iconiche, ambientati nella Napoli di oggi. Il regista Francesco Lettieri, noto per la sua capacità di raccontare Napoli in maniera innovativa e lontana dagli stereotipi, ha voluto mostrare come i protagonisti dei testi di Pino continuino a vivere tra i vicoli della città, e come le sue canzoni siano ancora capaci di raccontare la Napoli del presente e del futuro.

Il progetto ha ottenuto la prestigiosa collaborazione della Fondazione Pino Daniele Ets, che ha riconosciuto al documentario il sigillo “70/10 Anniversary”, un marchio distintivo assegnato a eventi e progetti di significativo valore per l’eredità musicale e culturale dell’artista.

Con la sceneggiatura firmata da Federico Vacalebre e Francesco Lettieri, la fotografia di Salvatore Landi e il montaggio di Mauro Rodella, “PINO” si conferma un’opera imperdibile per celebrare la memoria e l’arte di un gigante della musica italiana.