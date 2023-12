Pinocchio and Friends, il corto per aiutare i piccoli pazienti

Rainbow for Kids, iniziativa di Rainbow e Policlinico Gemelli

Roma, 14 dic. (askanews) – Rainbow for Kids è il progetto sociale nato per supportare alcune importanti iniziative dedicate al mondo dell’infanzia, con l’obiettivo di favorire e creare maggior attenzione alla qualità di vita dei bambini cercando di renderla migliore, stimolando i loro sogni anche nelle situazioni meno semplici affinché crescano fiduciosi e felici. Si inserisce all’interno di quest’ottica l’iniziativa “Pinocchio and Friends al Gemelli dei Bambini”.Sono migliaia i bambini che si recano al Policlinico Gemelli per ricevere le cure e le attenzioni di cui hanno bisogno. Bambini che convivono con patologie genetiche rare e con patologie complesse come quelle neuromuscolari. Al Gemelli questi bambini vengono seguiti attraverso un approccio multidisciplinare e il loro percorso all’interno del reparto prevede molte prove che affrontano come dei veri campioni.Per far sì che non ci sia nessun timore nell’affrontare il percorso clinico, il Gruppo Rainbow di Iginio Straffi e lo staff del Centro Clinico Nemo Pediatrico presso il Policlinico Gemelli hanno realizzato un cortometraggio che verrà proiettato all’interno delle aree del Centro. Nel video sono stati coinvolti alcuni piccoli pazienti, il personale sanitario e un “allenatore” d’eccezione: Pinocchio. La presenza dell’amato personaggio della serie Pinocchio and Friends permetterà ai bimbi di affrontare le prove che li aspettano, che si tratti di prelievi o di altri esami medici con maggiore grinta e creatività.”Migliorare la vita dei nostri bambini e aiutarli a sognare e crescere felici è uno dei principi fondanti del nostro lavoro. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo attraverso queste collaborazioni, con gesti simbolici che possono però fare la differenza. Ci auguriamo di poter collaborare con sempre più strutture d’eccellenza come il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma, in cui ogni giorno si dà il massimo per i nostri adulti di domani”, ha commentato Iginio Straffi, CEO del Gruppo Rainbow.”Grazie agli sviluppi della ricerca i bambini con patologie neuromuscolari hanno la possibilità di stare meglio prendendo parte alle sperimentazioni cliniche in corso e, in alcuni casi, avendo già accesso alle nuove terapie. In questo percorso, sono diverse le prove che devono affrontare ed è per tale ragione che, insieme a Rainbow, abbiamo deciso di realizzare un prodotto di comunicazione che li aiuti ad affrontare ogni esame con serenità riducendo il livello di stress. Prendersi cura dei bambini non significa solo occuparsi degli aspetti medici, ma anche delle loro paure e trasformarle in coraggio, consapevolezza e motivazione”, ha dichiarato il Professore Eugenio Mercuri del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.La serie Pinocchio and Friends, che tratta temi universali quali l’amicizia e la solidarietà, è ricca di contenuti educativi, motivo per è così amata tra le famiglie di tutto il mondo. Il progetto Rainbow for Kids è stato ideato per condividere la grande esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nell’universo infantile, e l’iniziativa con il Policlinico Gemelli fa parte di un piano più ampio e articolato di progetti, inaugurato nel 2021 con la collaborazione dell’Ospedale Bambini Buzzi di Milano, e che si sta sviluppando in tutto il territorio italiano.