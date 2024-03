‘Pinocchio e la magia della luna’ di Elena Sofia Scarpa, oggi la presentazione del libro a Federfarma Napoli

Con i saluti di Gaetano Marotta presidente associazione oltre il Muro autismo onlus di Napoli e vicepresidente CDU comitato disabilità unite e moderato da Chiara Scarpa presidente Pepsymed, sarà presentato oggi 8 marzo, festa donna, dalle ore 16,00 presso Federfarma in via Toledo 156 Napoli, il libro di Elena Sofia Scarpa “Pinocchio e la magia della luna” per un appuntamento pomeridiano intenso. Tra i relatori Vincenzo Santagada assessore alla salute ed al verde Comune di Napoli, Luca Trapanese assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Paolo Valerio presidente del CDU, don Luigi Castiello segretario generale del CDU, Maria Teresa Scarpa sindaco di Gioi, Antonia Grimaldi team direzione Giffoni Experience e Mimmo Condurro presidente ANS Campania.



“Le persone autistiche non sono speciali, ma sono persone: esiste un Mondo autistico che non viene tenuto in nessuna considerazione è semplicemente Mondo: Un Mondo Neurodiverso che si deve integrare con quello “normodotato” che io chiamo diversamente normale “.- racconta il dottor Marotta- “Le persone autistiche possono con il loro Cervello neurodiverso dare qualcosa di genialità intellettiva anche artistica, sono il futuro di questo Mondo: sono sempre più le persone autistiche che parlano e che si stanno dichiarando autistiche, e quelli che scrivono hanno qualità artistiche, sanno dipingere con i colori loro del cuore e della mente”. E continua- “Il Libro scritto da questa giovane autistica rivisitando con la sua mente in maniera fantastica la fiaba di Pinocchio, toccando la luna che molte volte è presente con il chiaro scuro come la vita autistica fa sognare. Il libro di Elena Sofia Scarpa è di una bellezza straordinaria che riesce a portare i sogni veri di un Mondo Neurodiverso. Così la Federfarma con l’ordine dei Farmacisti, e tutte le persone interessate, sono liete di ascoltare Elena nella sua fiaba della vita. Io sono con Il Mondo autistico vero futuro di autorappresentarsi in tutte le sue forme.”