Pio Monte della Misericordia e Tesoro di San Gennaro: un biglietto unico per visitare i due musei

Un biglietto unico per visitare due musei straordinari nel cuore di Napoli: il Pio Monte della Misericordia e il Tesoro di San Gennaro annunciano un accordo di collaborazione che inaugura un ticket unico di ingresso per visitare le due storiche istituzioni culturali. La convenzione sarà presentata martedì 23 aprile alle ore 12 nella Sala delle Assemblee del Pio Monte della Misericordia (via dei Tribunali 253) alla presentazione e firma dell’accordo di collaborazione che inaugura il biglietto unico di ingresso per visitare le due storiche istituzioni culturali di Napoli. Interverranno Fabrizia Paternò di San Nicola, soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Francesca Ummarino, drettrice del Museo del Tesoro di San Gennaro, Riccardo Imperiali di Francavilla, deputato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e governatore del Pio Monte della Misericordia e Ilaria D’Uva, ceo di D’Uva srl.