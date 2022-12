Piogge e temporali al Centro-Sud, allerta gialla in 9 regioni

(Adnkronos) – Ancora maltempo sull’Italia. Una perturbazione presente sull’Europa occidentale richiama, verso l’Italia, correnti meridionali umide e instabili, che causeranno un moderato peggioramento sulle regioni tirreniche, in estensione domani a Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, ha emesso un’allerta gialla su parte di Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e su Lazio, Calabria e Sicilia.

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, si avranno dalle prime ore di domani mattina in Toscana, in Sicilia, specie settori nord-orientali, e in Calabria, specie settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.