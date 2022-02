Pioggia di soldi sulla Campania, De Luca: 15 mld in arrivo tra fondi italiani, Ue e regionali

“L’attenzione si sta spostando sul terreno economico e sociale, gli investimenti produttivi e il lavoro. Tornare alla normalità in condizioni di sicurezza sanitaria e sempre di più al lavoro e alla creazione di lavoro. Da questo punto di vista, notizie davvero importanti. Comincia a diventare operativo grande programma di investimenti. Nel programma si assommano fondi nazionali, europei e regionali in un tutt’uno che ci porterà ad avere dodici-13-15 mld di investimenti nei prossimi anni. Risorse molto significative”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.