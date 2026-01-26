Pioggia di stelle al “Marostica Summer Fest”: il 6 luglio John Legend

Roma, 26 gen. (askanews) – Una star del pop-soul sul palco del Marostica Summer Festival Volksbank. John Legend il 6 luglio si esibirà in Piazza Castello per la dodicesima edizione della rassegna firmata DuePunti Eventi, in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Volksbank e Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

Con David Byrne (26 giugno), Legend è l’ospite internazionale del festival, che vedrà sul palco anche Il Volo (1 luglio), Negramaro (3 luglio), Claudio Baglioni (4 luglio), Europe (5 luglio), Fiorella Mannoia (7 luglio), Francesco Gabbani (9 luglio) e Luca Carboni (11 luglio).

John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, torna in Italia con “A Night of Songs & Stories”, uno spettacolo intimo e coinvolgente che attraversa oltre vent’anni di carriera, tra musica e racconto personale. Lo show propone versioni intime dei più grandi successi di John Legend, da All of Me a Ordinary People, fino a Tonight, insieme a brani amati dal pubblico e a storie personali, aneddoti e riflessioni che accompagnano il suo percorso artistico e umano.

Vincitore di 13 Grammy Awards, John Legend fa parte del ristrettissimo gruppo di artisti EGOT, avendo conquistato anche un Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e quattro Emmy Awards.