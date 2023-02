Pioggia e neve in arrivo nel Centro Sud, freddo al Nord

La circolazione di bassa pressione posizionata con il suo minimo depressionario in prossimità delle isole Baleari, nella seconda parte di martedì inizierà a muoversi lentamente verso est in direzione della Sardegna che raggiungerà nella giornata di mercoledì; poi giovedì avrà raggiunto il Mar Tirreno dove con buona probabilità insisterà anche nella giornata di venerdì. Questa evoluzione si tradurrà in nuove precipitazioni al Centro-Sud, a tratti e localmente anche intense, con nevicate in Appennino solo a quote medio alte. Il Nord resterà invece un po’ più ai margini del maltempo, a parte una probabile fase di precipitazioni tra mercoledì e giovedì con nevicate fino a quote di 600-900 metri; per il resto sarà una settimana sostanzialmente secca. La massa d’aria fredda di origine artica che invaso il Nord Italia- affermano i meteorologi Meteo Expert – manterrà le temperature nelle regioni settentrionali al di sotto della norma anche nella giornata di martedì per poi tornare gradualmente a risalire nei giorni successivi. Nella seconda parte della settimana in tutta Italia le temperature oscilleranno intorno alle medie stagionali. L’attuale tendenza mostra un generale miglioramento del tempo per il fine settimana.