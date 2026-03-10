Piotta pubblica “Si riparano ricordi”, il nuovo album dal 27 marzo

Roma, 10 mar. (askanews) – “Si riparano ricordi” è il nuovo album di Piotta, nome d’arte di Tommaso Zanello, in uscita venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music su tutte le piattaforme digitali, oltre che in vinile e CD. A due anni dal precedente “‘Na notte infame”, il musicista romano prosegue il suo percorso verso una scrittura sempre più emozionale e introspettiva, ponendosi come un ponte tra rap e cantautorato.

Il titolo richiama la necessità di elaborare una perdita dolorosa: quella del fratello Fabio, scrittore e figura già fonte d’ispirazione per il lavoro precedente. Una presenza che attraversa tutte le dodici tracce dell’album, nei temi e nelle suggestioni, evocandone costantemente il ricordo. In “Si riparano ricordi” Piotta utilizza la musica come strumento di trasformazione e accettazione, mostrando le proprie ferite come nella tecnica giapponese del kintsugi: custodire il passato e restituirlo in una forma nuova e autentica.

Si rinnova la collaborazione con il compositore e pianista Francesco Santalucia, che intreccia atmosfere classiche e arrangiamenti contemporanei, tra acustica ed elettronica. Gli arpeggi di pianoforte aprono l’intensa intro “Poemetto Spurio”, mentre i synth accompagnano il duetto con Simone Cristicchi in “Più a fondo”. Il singolo “E così te ne vai” unisce malinconia e orchestrazioni potenti, lasciando spazio alla speranza. Tra i brani più ritmici spiccano “Alla ricerca del sé” e la title track “Si riparano ricordi”. “Pezzi di vetro”, con lo slam poet Giuliano Logos, e “Colori” feat. Remo Remotti intrecciano sonorità urban, archi e riferimenti alla poesia e alla pittura contemporanea. In “Quante notti ancora” fisarmonica e chitarra folk incontrano il rap di Tormento e Frankie hi-nrg mc, in un omaggio alla scena hip hop. La tromba di Fabrizio Bosso impreziosisce “Siamo noi”, mentre “Non c’è più l’Amerika” rende omaggio a Piero Ciampi. Completano il disco i singoli “Ecchime”, con Davide Toffolo, e la versione corale di “Me ne andavo da quella Roma”, che vede la partecipazione di Carlo Verdone, Carl Brave, Mannarino, Valerio Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Luca Barbarossa ed Emanuela Fanelli.

Piotta presenterà il nuovo lavoro dal vivo l’11 aprile a Roma presso Largo Venue e il 17 aprile a Milano all’Arci Bellezza.