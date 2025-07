Piove, governo birichino!

A metà della prima parte del secolo scorso, Antonio Gramsci diede alle stampe un suo scritto ancor oggi annoverato tra quelli che hanno resistito alla sfida del tempo. “Piove, governo ladro!” questo il titolo di quel libro, nelle intenzioni dell’autore una raccolta di scritti senza fronzoli, dissacratrice dei comportamenti e dei costumi dell’epoca. Certamente un titolo forte in una città come Torino, innanzitutto sabauda e non proprio sensibile alle richieste conseguenti gli sviluppi sociali che, sempre con maggior frequenza, cominciavano a bussare alle porte della politica. Con un balzo quanto mai arduo, la mente fa ritorno all’attualità e si cimenta con l’attribuire al governo in carica la qualifica che meglio possa contraddistinguere il suo operato. Essa è, in genere, quella di ” birichino” e quanto segue è il motivo più evidente di tale qualificazione.La più importante è, con buona probabilità, che, da circa due anni, più o meno da quando ha iniziato a concretarsi il Piano Mattei, il Paese ha iniziato a ergersi una buona spanna sopra la media degli altri inquilini della Casa Comune. Pertanto a essa è concessa, meglio scrivere “lasciato passare in silenzio”, qualche presa di posizione del genere “assolo”, suonato da un musicista jazz. Ne consegue che nelle riunioni di vario genere in cui siedono anche i rappresentanti italiani, il loro parere è tenuto in particolare considerazione. Ciò non toglie efficacia alle constatazioni che chi in sua rappresentanza fa politica a Bruxelles non riesce a perorare la causa di determinate esigenze. Con particolare attenzione dovrá essere revisionata, insieme agli altri punti che presto dovranno essere portati a compimento, perchè si possa definire completa la costruzione della Ue. Accettando la validità degli argomenti appena accennati, anche il risultato degli Accordi Scozzesi per i dazi raggiunti da Madame von der Leyen e Mister Trump, soprattutto per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari, non fanno fare danze di ringraziamento agli italiani né agli altri abitanti dell’Europa meridionale. Che fare, allora?

Null’altro che il proprio dovere di cittadini onesti e informati: se tanto avverrà senza gravi incidenti, ci sono buone probabilità che, chi ha visto la giovane Ninfa Europa, incarnata nella persona di una giovane donna, abbigliata in una delle tante mises di ordinanza che la moda imponeva negli anni ’70, prima di lasciare questo Mondo. la riveda donna matura in attesa di passare il testimone a chi manifesterà in genere.buone intenzioni al fine di migliorare ancora il sistema mondo.