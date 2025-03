Piove sul bagnato

Il mese di marzo è a un passo dalla chiusura e con esso il primo trimestre dell’anno. Solo per dare uno scossone – la scossa, anche se lontana dall’Europa, c’è stata qualche ora fa -, lo stesso primo quarto del 2025, a colpi d’ascia, non lascia tranquillo nessuno. Basti pensare che un vecchio adagio del contado vuole che “il buongiorno si vede all’alba” per trarre qualche spunto di riflessione su come potrebbe articolarsi la restante parte dell’anno.

Prima però è doveroso volgere lo sguardo verso lidi lontani, quelli del Myanmar, un tempo Birmania. Il disastro provocato dalle scosse di ieri certamente sarà ricordato come una apocalisse in forma appena ridotta, comunque con un numero enorme di vittime e danni materiali non ancora quantificabili, neppure a spanne. La mente di chi ha superato da un bel po’ il mezzo secolo è andata senza indugio alla fine del 1970, quando un disastro del genere colpì il confinante Bangladesh.

In quell’occasione le vittime superarono il mezzo milione di persone. Con una buona dose di ingenuità, non pochi saranno indotti a pensare che si tratti di un segnale di malcontento per quanto sta accadendo sul pianeta, proveniente da luoghi non non individuabili, ben lontani dal Mondo e dal Consorzio Umano.

Rimanendo nell’ambito del libero pensiero, l’atteggiamento di chi ascolta ma non condivide dovrà limitarsi a una presa d’atto senza commenti. Non sarà invece sbagliato constatare che un evento del genere “colma la misura”, come si dice in campagna al momento della trebbiatura, quando il contenitore dove cade il grano, pieno, trabocca.

Oltre la perdita di vite umane, che non è quantificabile in denaro, due operazioni volte a far ritornare quei luoghi alla normalità saranno oltremodo e

costose: la rimozione delle macerie e la ricostruzione. La seconda richiederà l’applicazione delle tecniche più avanzate, stante la forte esposizione di quella parte del Sud Est asiatico agli eventi sismici.

La Comunità Mondiale dovrà intervenire senza se e senza ma e, di questi tempi, l’esborso di ingenti somme di denaro necessario a far fronte a quella bisogna non sarà per nulla agevole. Andrà a aggiungersi a quello già impegnato per doverosa solidarietà nel tentativo di porre un argine a quanto di negativo sta già accadendo, in ordine sparso, dappertutto. Sarà come se un comune mortale si sottoponesse all’estrazione di un dente senza anestesia.

Ma così dovrà essere ancora una volta e il debito mondiale continuerà a crescere in modo sostanzioso. Non dimenticando che Cicerone connotava i comportamenti che sono stati appena accennati con una breve quanto efficace sintesi: “coactus tamen voluit”, anche se costretto, pur tuttavia lo volle. Si riferiva a un suo cliente che era stato costretto a agire contro la sua volontà. Nel caso appena descritto non ci sarà nessuna accusa futura in quanto non si sa a quale paese toccherà di interpretare la parte del prestatore di ultima istanza.

Di conseguenza, il problema del fabbisogno finanziario verrà solo dilazionato alle Calende Greche, in quanto allo stato pensare a un trasferimento unilaterale equivarrebbe a credere a Babbo Natale.

Rimanendo tra i personaggi delle ricorrenze celebrate in tutto il mondo o quasi, non si hanno notizie del Coniglio Pasquale. Con l’augurio che, nel frattempo non sia stato già impallinato. Pasqua con la sua colomba, consacrati universalmente simboli di pace, sono a pochi passi dall’umanità. Chi vivrà, vedrà. Facendo voti che ciò accada al più presto.