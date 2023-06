Pippo Baudo, il re dei presentatori compie 87 anni

Pippo Baudo, il presentatore che ha fatto la storia della televisione italiana, compie 87 anni domani (7 giugno). Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, si laurea in giurisprudenza ma, innamorato del mondo dello spettacolo, si sposta presto a Roma per inseguire il sogno del piccolo schermo. Il suo esordio in televisione arriva negli anni Sessanta e nella sua carriera presenta programmi di grande successo, tra cui Settevoci, Fantastico, Canzonissima, Novecento, Domenica In ed e’ il conduttore record del Festival di Sanremo: ha guidato tredici edizioni tra il 1968 e il 2008. Nel 1967 presenta la trasmissione Eccetera, eccetera insieme a Gino Bramieri e Marisa Del Frate e nel 1968 presenta per la prima volta il Festival di Sanremo, accanto a Luisa Rivelli; nello stesso anno è anche il conduttore di Un disco per l’estate, manifestazione che aveva già battezzato quattro anni prima e che presenterà ancora nel 1969, 1986, 1992 e 1993.