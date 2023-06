Pirelli Cinturato Road, nuovo pneumatico per bicicletta da strada

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli continua il completamento di gamma della linea di pneumatici per bicicletta da strada e presenta il Cinturato Road, la versione solo per camera d’aria del suo celebre pneumatico Cinturato Velo. Cinturato Road nasce per offrire durata, protezione, comfort e massima praticità di montaggio in svariate situazioni d’utilizzo. Realizzato nel rinnovato stabilimento di Milano-Bollate, Cinturato Road presenta la collaudata e brevettata mescola SmartNet Silica di Pirelli, compound da ben diciassette elementi già in uso sul Cinturato Velo e P Zero Tlr 4S, che offre ottimo grip ed efficiente resistenza al rotolamento, in qualsiasi condizione climatica.

La sua robusta carcassa da 60Tpi, ad alta protezione dalle forature, è realizzata con TechWall+ Road, la tecnologia Pirelli con strato aggiunto da tallone a tallone, in versione dedicata ai copertoncini. Grazie a multipli strati di rinforzo, tra cui quello da tallone a tallone ed uno di protezione in nylon in aggiunta, sotto il battistrada, TechWall+ Road protegge la gomma da pizzicature e corpi estranei, favorendo la durata del pneumatico nel tempo e su fondi stradali impegnativi e normalmente usuranti per la gomma. Nuovo anche il disegno del battistrada, rispetto alla celebre variante Tlr, con più intagli laterali e una particolare geometria di scolpiture per migliorare la tenuta in curva, anche su tratti urbani più accidentati o per affrontare superfici variabili o leggermente sconnesse, soprattutto su manti stradali freddi. Testato negli allenamenti invernali dai team World Tour di Pirelli, è perfetto anche per l’agonista che per il training ricerca un prodotto robusto e duraturo. Cinturato Road sarà disponibile nelle misure 26-622, 28-622, 32-622 e 35-622.

