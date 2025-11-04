Pirelli equipaggia McLaren W1 con primi pneumatici con materiali 50% riciclati

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli equipaggia la nuova supercar McLaren W1 con tre fitment su misura con oltre il 50% di materiali naturali e riciclati, come verificato dall’ente terzo Bureau Veritas. Si tratta di P Zero R, P Zero Trofeo RS e P Zero Winter 2, sviluppati da Pirelli in collaborazione con McLaren in versioni specifiche per il nuovo modello della casa inglese, di cui Pirelli è fornitore unico. Il recente progetto ha visto una stretta collaborazione tra i team di Ricerca e Sviluppo di Pirelli e di McLaren, sin dalle prime fasi di sviluppo e collaudo dei nuovi pneumatici.

Inizialmente condotta in ambiente virtuale, grazie al supporto delle più avanzate tecnologie di simulazione di guida, la fase di testing è proseguita con le prove fisiche, che si sono svolte in diverse località per sperimentare l’efficacia dei prodotti in molteplici condizioni climatiche e di fondo stradale: dai circuiti di Nardò, in Puglia, e Idiada, in Spagna, al Sottozero Center di Pirelli in Svezia, tutti luoghi ideali per sfruttare le prestazioni estreme della W1.

I fitment dedicati alla McLaren W1 sono pensati per ogni utilizzo della supercar di punta, che adotta un sistema ibrido in grado di erogare fino a 1.275 CV e 1.340 Nm solo attraverso le ruote posteriori. Capace di un’accelerazione impressionante da 0 a 300 km/h in meno di 12,7 secondi e di una velocità massima limitata elettronicamente a 350 km/h, dispone inoltre di una modalità Race che genera fino a 1.000 kg di carico aerodinamico, richiedendo il massimo in termini di tecnologia dei pneumatici.

Il P Zero R, il primo sviluppato per una McLaren, è progettato per la guida di tutti i giorni. Il P Zero Trofeo RS, studiato per la pista e omologato anche per la strada, è in grado di garantire prestazioni costantemente elevate. Infine, per le stagioni più fredde è disponibile il P Zero Winter 2. Tutti e tre gli equipaggiamenti saranno prodotti nello stabilimento di Pirelli a Settimo Torinese, in Italia.

Lo sviluppo dei P Zero “su misura”, i primi esempi di pneumatici per supercar con oltre il 50% di materiali naturali e riciclati, segue i target del piano industriale di Pirelli, che punta a realizzare i primi prodotti con l’80% di tali materiali entro il 2030. Tappa fondamentale è stato il lancio del P Zero E nel 2023, il primo pneumatico ad alte prestazioni sul mercato contenente più del 55% di questi materiali e con tripla “Classe A” sull’etichetta europea. A partire da questo prodotto è stato introdotto il logo che identifica tutti i pneumatici Pirelli che contengono almeno il 50% di materiali bio-based e riciclati.

foto: ufficio stampa Pirelli

(ITALPRESS).