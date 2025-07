Pirelli lancia il primo pneumatico di serie con il 70% di materiali naturali e riciclati

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli lancia il primo pneumatico destinato al mercato globale con oltre il 70% di materiali di origine naturale e riciclati, fra cui la gomma naturale certificata FSC (Forest Stewardship Council). Ciò attesta la gestione responsabile della filiera della gomma naturale, dal produttore alla fabbrica, ed entro il 2026 tale certificazione sarà estesa a tutta la gomma naturale utilizzata dalle fabbriche europee di Pirelli.

Sviluppato in una versione specifica per JLR (Jaguar Land Rover), il nuovo pneumatico è un Pirelli P Zero e sarà inizialmente disponibile su alcuni cerchi da 22″ della gamma Range Rover, come parte dell’obiettivo di JLR di sviluppare pneumatici a ridotto impatto ambientale per i propri modelli di lusso. Il pneumatico sarà contraddistinto dalla marcatura FSC e dal logo che identifica i pneumatici Pirelli con almeno il 50% di materiali di origine naturale e riciclati, come verificato dall’ente terzo Bureau Veritas.

Lo sviluppo del nuovo P Zero ha posto una sfida importante al reparto R&D di Pirelli: coniugare prestazioni UHP (Ultra High Performance) con un elevato contenuto di materiali di origine naturale e riciclati. Fra questi, si trovano: Acciaio riciclato, deriva parzialmente dalla fusione di rottami ferrosi invece che dalla lavorazione di materie prime vergini, mantenendo però le proprietà meccaniche del materiale vergine. Silice da lolla di riso, derivata dagli scarti della lavorazione del riso, impiegata nelle mescole del battistrada per prestazioni elevate sul bagnato. Nerofumo circolare, ottenuto tramite olio da pirolisi derivante dal riciclo di pneumatici fuori uso. Polimeri bio-circolari, prodotti con monomeri derivati da oli da cucina usati o da olio di pirolisi, che sostituiscono i polimeri fossili. Bio-resine, plastificanti di origine vegetale, utili per ottimizzare l’equilibrio tra performance su asciutto e bagnato.

“P Zero è la famiglia di prodotti dove debuttano le nuove tecnologie Pirelli e questa capacità innovatrice lo rende la scelta preferita dai produttori di auto premium e prestige di tutto il mondo – si legge in una nota -. Già nel 2021 Pirelli ha realizzato il primo pneumatico con gomma naturale certificata FSC. Quello con JLR rappresenta un ulteriore progetto per aumentare la percentuale di materiali riciclati e bio-based nei pneumatici, segnando un ulteriore passo avanti verso la sostenibilità. Questo prodotto, peraltro, rappresenterà anche un laboratorio per l’innovazione nei materiali: la percentuale di componenti a ridotto impatto ambientale aumenterà infatti nel tempo. Nel 2024, JLR è stata la prima azienda automobilistica in assoluto ad aver scelto di equipaggiare i propri modelli con prodotti Pirelli contenenti esclusivamente gomma naturale certificata FSC”.

