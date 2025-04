Pirelli, partnership strategica con CTS nel Nord Europa

Pirelli e CTS, operatore indipendente specializzato nel retail e nei servizi per il settore pneumatici nel Nord Europa, siglano un accordo preliminare per una partnership strategica di lungo termine. L’intesa permetterà a Pirelli di rafforzare la propria presenza commerciale e la strategia High Value nella regione, mentre CTS potrà ampliare ulteriormente la propria capacità di servire i clienti su tutto il territorio svedese. Nell’ambito dell’operazione, CTS acquisirà da Pirelli Däckia AB, azienda che attualmente gestisce una rete composta da 60 punti vendita diretti e 42 affiliati in Svezia. Parallelamente, Pirelli e Däckia hanno firmato un accordo di fornitura valido fino al 2030, che prevede la distribuzione dei prodotti Pirelli e il mantenimento del brand italiano come fornitore principale.