Pirelli, performance e sicurezza per pneumatici gamma Bmw serie 8

MILANO (ITALPRESS) – Alti livelli di performance e sicurezza. Sono questi gli elementi che contraddistinguono la nuova collaborazione tecnologica tra Pirelli e BMW Group, che ha dato vita a una gamma di 78 omologazioni in primo equipaggiamento di pneumatici appositamente sviluppati per le nuove versioni della BMW Serie 8 Coupè, Gran Coupè, Cabrio e le loro varanti M.

I modelli top di gamma della Serie 8 montano nuovi pneumatici Pirelli P Zero e Cinturato P7, nelle misure da 18 a 20 pollici, sviluppati per garantire il massimo delle performance del veicolo su strada e ottenere il meglio in termini di sicurezza, controllo e direzionalità. Realizzati secondo la filosofia “Perfect fit”, presentano ottime prestazioni di frenata sul bagnato, con bassa resistenza al rotolamento che consente di limitare le emissioni nell’ambiente del veicolo, con benefici in termini di sostenibilità, e sono marcati con la stella che contraddistingue le gomme sviluppate dagli ingegneri Pirelli per soddisfare appieno le richieste prestazionali di BMW Group. Inoltre, Sono dotati di tecnologia Runflat, che permette di continuare il viaggio anche in caso di foratura o perdita di pressione per 80 km a una velocità di 80 km/h. I nuovi pneumatici P Zero dedicati alle auto più sportive mostrano un’ottima maneggevolezza su asciutto e bagnato, buon bilanciamento, risposta precisa dello sterzo con feedback esemplare, ridotti spazi di frenata su bagnato e su asciutto, e buon margine di sicurezza in situazioni d’acquaplano. Anche in termini di sportività, il Pirelli P Zero mostra ottime prestazioni di dirigibilità, tanto su asciutto quanto su bagnato, prestazione misurata con il tempo sul giro. Risultati riconosciuti anche dall’omologazione per le versioni BMW più sportive M. Anche il nuovo Cinturato P7 – grazie a un’innovativa mescola dotata di una sorta di “intelligenza meccanica”, capace di mutare comportamento in base alla temperatura di esercizio – permette di raggiungere alti livelli di sicurezza, sia su asciutto sia quando si guida sul bagnato in handling, situazioni di acquaplano e in particolare in frenata.

A questi si aggiungono un ottimo livello di comfort acustico (con meno rumore prodotto durante il rotolamento) e plastico (grazie alla migliore capacità di assorbimento delle sconnessioni dell’asfalto) e ottime performance di durata e di resistenza al rotolamento, consentendo di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Per le BMW destinate al mercato statunitense, Pirelli ha sviluppato il Cinturato P7 All Season per soddisfare le richieste del consumatore locale, mantenendo le ottime prestazioni tipiche della famiglia Cinturato. Le omologazioni Pirelli di pneumatici destinati a equipaggiare la BMW Serie 8, in tutte le sue varianti di carrozzeria, sono caratterizzate da un’offerta completa sia summer che winter. Infatti, per la stagione invernale, Pirelli mette a disposizione per la BMW serie 8 i pneumatici Sottozero 3 e P Zero Winter.

“La varietà della gamma Pirelli consente di soddisfare le esigenze più diverse, sia dei consumatori sia dei costruttori automobilistici. Il lavoro di co-sviluppo con BMW Group ha permesso di creare diverse soluzioni tecnologiche di battistrada e struttura del pneumatico per esaltare le prestazioni specifiche delle diverse varianti di Serie 8. Queste nuove omologazioni vanno ad aggiungersi alle oltre 3.600 del portafoglio di Pirelli e rappresentano un importante risultato di condivisione di processi e obiettivi, supportato dalle più innovative tecnologie di sviluppo e simulazione, che caratterizzano sempre più i nostri processi di sviluppo di nuovi pneumatici per il primo equipaggiamento”, sottolinea Mattia Bussacchini, senior vice president Commercial Operations di Pirelli.

