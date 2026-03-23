Pirelli porta P Zero R e Trofeo RS nel ricambio per supercar e sportcar

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli amplia la disponibilità della sua gamma più estrema rendendo accessibili anche al mercato del ricambio i pneumatici P Zero R e P Zero Trofeo RS, finora riservati al primo equipaggiamento delle sportcar e delle supercar più esclusive.

Si tratta di due prodotti che rappresentano il vertice tecnologico della famiglia P Zero, sviluppati in stretta collaborazione con le principali case automobilistiche premium e già adottati su oltre 60 modelli ad alte prestazioni, dalle sportive europee alle muscle car americane.

Il P Zero R è pensato per un utilizzo stradale ad altissime prestazioni, grazie a nuove mescole che garantiscono elevata aderenza su asciutto e bagnato, oltre a un buon comfort acustico. Le sue qualità sono state confermate dai test indipendenti di Tyre Reviews, che lo ha incoronato miglior pneumatico performance 2026, evidenziando risultati di riferimento in frenata e maneggevolezza.

Il P Zero Trofeo RS, invece, è un semi-slick progettato per offrire il massimo in pista, pur mantenendo l’omologazione stradale. Si distingue per la costanza di rendimento anche nelle condizioni più estreme e ha già stabilito record su circuiti iconici come il Nùrburgring Nordschleife. Entrambi i pneumatici nascono da tecnologie avanzate di sviluppo virtuale e produzione robotizzata, confermando l’impegno di Pirelli nell’innovazione e nella performance.

foto: ufficio stampa Pirelli

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