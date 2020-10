Pirelli. Ride Out Experience 2020, buona la prima

Si è conclusa con successo la prima edizione di Ride Out Experience. Manifestazione concepita con l’intento di offrire un’esperienza motociclistica a 360°, e che ha visto la partecipazione di 20 Adventurieri che a bordo delle proprie bicilindriche (non solo KTM), hanno sfidato il maltempo per trascorrere una giornata in compagnia di Ktm e Pirelli con il preciso obiettivo di affinare le proprie tecniche di guida in fuoristrada e testare i nuovi modelli della famiglia KTM Adventure equipaggiati con gli pneumatici della gamma Pirelli Scorpion.

Pirelli Scorpion Rally STR rappresenta una rivoluzione nel mondo degli pneumatici per moto adventure perchè riesce a conciliare e racchiudere in sè le migliori prestazioni di uno pneumatico da competizione rally con quelle di uno pneumatico da enduro stradale. Le moto messe a disposizione da KTM per i test ride erano la piccola e leggera 390 Adventure, le innovative e versatili 790 Adventure e 790 Adventure R e le potentissime e ipertecnologiche 1290 Super Adventure S e 1290 SUPER Adventure R.

Teatro dell’evento è stato lo splendido Castello Dal Pozzo, a Oleggio Castello (NO). Qui lo staff di Pirelli e KTM, supportato dalla presenza degli istruttori federali qualificati della scuola di motociclismo In moto col Gigi, ha accolto i 20 proprietari di maxi-enduro selezionati in base ai migliori contenuti postati sui profili personali Facebook e Instagram utilizzando l’hashtag #rideoutexperience. Dopo una breve fase introduttiva gli ospiti, incuranti della pioggia battente, hanno effettuato un primo tour guidato di “warm up” a bordo delle proprie moto alla scoperta delle bellissime strade che portano verso il Lago D’Orta; al ritorno al “campo base” sono stati suddivisi in tre gruppi a seconda della propria esperienza e propensione alla guida in fuoristrada e hanno partecipato a tre sessioni denominate Tour, Park e Test. Le sessioni tour e Park prevedevano l’utilizzo della propria motocicletta e si sono svolte la prima su strada e la seconda in fuoristrada sui percorsi offroad ricavati ad hoc all’interno del parco che circonda il Castello Dal Pozzo; la sessione Test si è svolta a bordo dei modelli KTM Adventure equipaggiati con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR e ha visto i partecipanti affrontare percorsi misti su strada e in fuoristrada.

Nonostante le condizioni meteo impegnative i 20 partecipanti si sono divertiti e hanno apprezzato i paesaggi e le strade che circondano il Lago Maggiore. Le sessioni di guida in fuoristrada sono state rese difficili a causa delle abbondanti precipitazioni, ma nessuno ha rinunciato al test ride a bordo delle KTM Adventure gommate Pirelli Scorpion Rally STR, che in queste condizioni impegnative hanno dato il meglio di sè.

RIDE OUT EXPERIENCE 2020: BUONA LA PRIMA!