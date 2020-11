Pirelli Scorpion ATR “su misura” per il nuovo Ford F-150

Un pneumatico Scorpion ATR “su misura” per l’ultima versione del Ford F-150. L’ha sviluppato Pirelli per il veicolo più venduto negli Stati Uniti. Da oltre vent’anni il marchio della “P” lunga e Ford lavorano insieme per lo sviluppo di pneumatici specificamente progettati per i modelli della Casa americana. Questa partnership si arricchisce oggi di un nuovo capitolo: la P lunga ha realizzato una versione speciale dei suoi pneumatici Scorpion ATR, sviluppati per enfatizzare le prestazioni del nuovo F-150. Il design di questo nuovo pneumatico sarà la base di una gamma della famiglia Scorpion che sarà lanciata nei prossimi mesi.

Negli ultimi due anni e mezzo, gli ingegneri di Pirelli e Ford hanno lavorato insieme seguendo un rigoroso processo di omologazione, che ha coinvolto fasi di co-design, industrializzazione, severi test interni e centinaia di ore di simulazione e modeling. In particolare, gli ingegneri del marchio milanese hanno realizzato profili degli stampi su misura per il nuovo F-150, al fine di offrire un massimo livello di grip ed una

Il design del battistrada dello Scorpion ATR dedicato al Ford F-150 è stato progettato per ridurre il rumore dei pneumatici fino a 3 decibel. I tecnici Pirelli hanno lavorato inoltre su una nuova generazione di mescola del battistrada per fornire massima maneggevolezza e guidabilità su bagnato e su neve ad un mezzo così pesante. Per raggiungere questi obiettivi, Pirelli ha utilizzato i suoi più avanzati strumenti di simulazione e ricerca per soddisfare gli sfidanti obiettivi di sviluppo richiesti da Ford. Questo approccio collaborativo di progettazione digitale ha aumentato significativamente la velocità di sviluppo, con ricadute positive anche sulle performance del prodotto, oltre a determinare una riduzione del numero di pneumatici testati.

Gli pneumatici Pirelli Scorpion ATR progettati per il Ford F-150 sono disponibili in due misure: 275/60R20 e 265/70R17.

L’ATR fa parte della gamma di pneumatici Pirelli Scorpion dedicata a SUV e light-truck, progettati per garantire comfort, trazione eccellente e migliore resistenza all’usura. Appartenendo alla famiglia All Season, inoltre, fornisce ottime prestazioni in tutte le condizioni metereologiche.

(ITALPRESS).