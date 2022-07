Pirelli seleziona 50 giovani per il Digital Solutions Center di Bari

Pirelli ha avviato le selezioni delle figure professionali che lavoreranno al Pirelli Digital Solutions Center di Bari, il nuovo centro per lo sviluppo di software e soluzioni digitali presentato lo scorso maggio e che entro il 2025 impiegherà almeno 50 persone. La ricerca si rivolge a neolaureati e manager specializzati in computer science, software engineering, data science, intelligenza artificiale, machine learning e smart manufacturing. Lo scopo è quello di potenziare ulteriormente le competenze digitali interne focalizzate sulle aree più strategiche e differenzianti della strategia aziendale, tra cui Sales & Marketing, Sviluppo Prodotto, Smart Manufacturing & Industrial IOT, Integrated Business Planning e abilitare così lo sviluppo di nuovi Prodotti e Servizi Digitali per il mondo Tyre.