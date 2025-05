Pirelli, svolta storica: stop al controllo dei cinesi di Sinochem

Il consiglio d’amministrazione di Pirelli delibera che Sinochem, il colosso statale cinese che detiene il 37 per cento delle azioni, non esercita più il controllo sulla governance dell’azienda. La decisione, approvata da nove dei quindici membri del Cda, segna una svolta storica per il gruppo milanese e sancisce la fine di un’era di influenza cinese iniziata nel 2015 con l’acquisizione da parte di ChemChina.

Il voto registra l’opposizione del presidente Jiao Jian e di altri 4 membri cinesi, mentre un sesto si astiene. La scelta rappresenta il culmine di anni di tensioni tra gli azionisti italiani e quelli cinesi, tensioni acuite dalle misure varate dal governo italiano nel 2023 attraverso lo strumento del “golden power”. Quest’ultimo impone restrizioni volte a tutelare le aziende strategiche nazionali, come il divieto di trasferimento di tecnologie sensibili – ad esempio i sensori Cyber integrati negli pneumatici – e l’obbligo che l’amministratore delegato sia espressione di Camfin, la holding di Marco Tronchetti Provera.

Con questa mossa, Pirelli mira anche a ridurre i rischi regolatori negli Stati Uniti, dove la presenza cinese nelle aziende tecnologiche viene vista con crescente diffidenza. Il gruppo, che punta a rafforzare la propria presenza sul mercato americano, teme che il controllo cinese possa ostacolare l’accesso a commesse e investimenti, in particolare nei settori a più alto contenuto tecnologico.

Pur perdendo il controllo, Sinochem mantiene la propria quota azionaria e dichiara di essere “costernata e fermamente contraria” alla decisione. Tuttavia, la delibera del CdA non obbliga la società cinese a vendere le proprie azioni. Il cambiamento avvia piuttosto una riforma della governance aziendale, pensata per allinearsi alle normative internazionali e rafforzare l’autonomia di Pirelli.

La svolta riflette anche un trend più ampio in Italia, dove le autorità intensificano gli sforzi per proteggere le imprese strategiche da influenze esterne non desiderate. Per Pirelli, l’uscita dal controllo cinese diventa così una tappa fondamentale per riaffermare la propria indipendenza e competitività su scala globale.