Pirelli, Urso: Sinochem? Su strada giusta, governo farà sua parte

Milano, 31 ott. (askanews) – “Credo che siamo sulla strada giusta e penso che questo possa servire a questa azienda importante e strategica dell’Italia di competere al meglio nei mercati più avanzati a cominciare ovviamente da quello degli Stati Uniti”. Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, parlando a margine della visita all’area R&D di Pirelli a Milano, a proposito del dialogo in corso tra il governo e i soci dell’azienda di pneumatici, tra cui i cinesi di Sinochem.

“Sappiamo che siamo sulla strada giusta e c’è la consapevolezza da parte di tutti che occorra trovare la migliore soluzione per garantire lo sviluppo di questa tecnologia all’avanguardia nel mondo”, ha detto il ministro riferendosi alla tecnologia Pirelli Cyber tyre. “Penso che saremo e saranno in condizioni di raggiungere l’obiettivo – ha concluso – perché il governo ovviamente svolgerà sin in fondo la sua parte”.

Sui tempi “non dico nulla”, è stata la risposta di Urso che a chi lo incalzava se fosse pensabile una soluzione entro la primavera-estate in concomitanza col rinnovo del Cda ha risposto: “Queste sono scelte di competenza degli azionisti, io credo che una soluzione sia auspicabile e che giungerà in tempo utile perché l’azienda possa finalmente agire pienamente nei mercati più significativi e promettenti, a cominciare da quello americano. Quindi stiamo lavorando per quando ci compete perché poi in realtà sono gli azionisti che troveranno la soluzione giusta, noi abbiamo creato le condizioni perché ciò accadesse”.