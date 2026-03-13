Pirelli: verso soluzione su governance entro metà aprile

Milano, 13 mar. (askanews) – Battute finali per sbloccare l’impasse sulla governance del gruppo Pirelli e risolvere la questione delle normative Usa: è atteso infatti entro la metà di aprile l’esito del procedimento golden power, avviato per il mancato rinnovo del patto parasociale del gruppo della Bicocca. Lunedì, secondo quanto si apprende, sono previste le audizioni dei tre protagonisti – Pirelli, Camfin e i cinesi di Sinochem – davanti all’Ufficio Golden Power della Presidenza del Consiglio.

Oggi Pirelli ha comunicato che il cda per l’approvazione del bilancio 2025 e per la delibera di convocazione dell’assemblea si terrà il 16 aprile e non più, come precedentemente comunicato, il 26 marzo, proprio per tenere in considerazione le tempistiche del procedimento golden power in corso.