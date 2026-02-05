Pirro “Da FNOB aumento di quote illegittimo, il ministro Schillaci intervenga”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho presentato una nuova interrogazione al ministro della Salute Schillaci sulla situazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi. Quest’ultima, infatti, ha illegittimamente inserito all’ordine del giorno del consiglio nazionale del 18 novembre 2025 l’aumento della quota contributiva. Il regolamento interno della federazione prevede infatti che la determinazione della quota deve essere assunta in sessione ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno e che, se questo non viene fatto, la quota deve intendersi automaticamente confermata con la stessa cifra dell’anno precedente. FNOB sostiene che l’aumento sarebbe stato motivato dall’esistenza di un debito nei confronti di Poste italiane, del quale avrebbe preso atto solo in tempi recenti, ma dalla documentazione disponibile emerge che questa situazione fosse già nota almeno dal 2022. Al ministro Schillaci chiedo quindi se ritenga legittimo l’aumento della quota contributiva decisa da FNOB e, in caso non sia così, di intervenire per tutelare gli ordini territoriali e conseguentemente gli iscritti”. Lo afferma in una nota Elisa Pirro, senatrice del Movimento 5 Stelle.

