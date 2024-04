Pisani: fiducia dei giovani al 70% è un dato importante

Presidente Cng commenta Indice di fiducia 18-34 anni

Roma, 12 apr. (askanews) – “Il dato più importante è sicuramente il dato complessivo, cioè la fiducia che è quasi pari al 70% dei giovani rispetto ai prossimi anni. È un dato particolarmente rilevante se considerato soprattutto in relazione alle grandi difficoltà che loro affrontano”. Così Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale dei giovani ha commentato la prima rilevazione dell’Indice di Fiducia deiGiovani, presentata a Roma alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.”Ci sono poi dati anche specifici che possono essere particolarmente significativi in un periodo come questo, come la fiducia nei confronti di alcune istituzioni come quelle europee, la fiducia in alcune altre istituzioni come l’università e la scuola e soprattutto la fiducia in alcuni strumenti come lo sport, soprattutto per supportare i ragazzi e ragazze in percorsi anche di benessere psicosociale – ha aggiunto – ci sono poi anche dati invece di grande riflessione come quelli relativamente alle difficoltà che riscontrano soprattutto nel mondo del lavoro, ma c’è anche un dato particolarmente importante che invece sintomatico della grande consapevolezza che esistono nel nostro Paese”.