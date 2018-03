Piste ciclabili, si apre il bando nazionale per la mobilità sostenibile

Da giovedì 15 marzo si apre un bando nazionale per il finanziamento di mutui a tasso zero in favore dei Comuni, finalizzato a promuovere e sviluppare le piste ciclabili. La disponibilità complessiva è di 50 milioni di euro. Ciascun Comune potrà accedere a un finanziamento dell’importo massimo di 3 milioni, cifra elevata a 6 milioni per le Città metropolitane. Lo prevede il progetto “Comuni in pista”, promosso dal Credito Sportivo, con Anci e Federciclismo. Le domande potranno essere presentate fino al 2 luglio 2018. Di strategie innovative per la mobilità sostenibile e piste ciclabili si parlerà venerdì 9 marzo 2018, dalle ore 8.30 alle ore 13, nell’Aula Magna “Leopoldo Massimilla” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II, in Piazzale Tecchio, dove gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Napoli, Italcementi e Calcestruzzi organizzano un convegno di studi dal titolo “Nuove opportunità di sviluppo infrastrutturale, ambientale ed economico: materiali e progetti per la mobilità lenta e le piste ciclabili”. Il convegno si propone di approfondire gli scenari attuali e futuri della mobilità sostenibile e di analizzare le soluzioni tecniche che il mercato dell’edilizia offre per la realizzazione di piste ciclabili e di opere complementari. Il programma del seminario prevede anche una dimostrazione pratica “sul campo” con la posa in opera di I.idro Drain, un materiale innovativo per pavimentazioni continue con alta capacità drenante. Anche la Regione Campania – spiegano gli organizzatori – ha elaborato programmi dedicati allo sviluppo infrastrutturale per la mobilità lenta. Il tema della mobilità ciclistica, infatti, assume per il territorio campano notevole rilevanza sia per i benefici ambientali ed eonomici, sia per la promozione del cicloturismo che negli ultimi anni ha mostrato rilevanti incrementi. “Presentiamo al Politecnico Federiciano soluzioni green per le piste ciclabili, messe a punto nel nostro centro ricerca e innovazione – sottolinea Giuseppe Marchese, Consigliere Delegato di Calcestruzzi, laureatosi in ingegneria proprio a Napoli, che interverrà al convegno – . + un’occasione per portare anche in Campania la capacità di fornire risposte a esigenze specifiche attraverso soluzioni “su misura”, che vanno ad affiancarsi a linee di prodotto più tradizionali”. I lavori si aprono con i saluti del rettore dell’Ateneo Federiciano Gaetano Manfredi e l’intervento di Mario Calabrese, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile del Comune di Napoli. Sono previste relazioni tecniche dei docenti Armando Cartenì, Gianluca Dell’Acqua, Andrea Prota (consigliere Segretario dell’Ordine degli ingegneri di Napoli), Giuseppe Del Giudice, Marialuce Stanganelli. L’Ingegner Enrico Corio (di Calcestruzzi) e il Geometra Marco Sandri (di Italcementi) faranno il punto sui nuovi materiali per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla mobilità “lenta” e sostenibile.