L’ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all’aeroporto di Francoforte, in Germania, a causa dei gravi problemi che hanno mandato in tilt i sistemi informatici della compagnia Lufthansa. Lo scrive la Dpa. Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf.