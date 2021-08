‘Pistrice’ alla XVI Palermo-Montecarlo

Palermo, 19 ago. (Adnkronos) – Il Circolo Velico Sferracavallo nella flotta della XVI edizione della Palermo-Montecarlo che partirà il 21 agosto dal Golfo di Mondello alla volta del Principato monegasco. A regatare con i colori del guidone del Circolo, Pistrice che ha all’attivo un titolo mondiale e una vittoria alla regata internazionale Tre Golfi (2014). “Siamo orgogliosi e onorati – dice il presidente, Giuseppe Giunchiglia – di avere al via della Palermo-Montecarlo una barca che regata con i colori del nostro guidone. Per il nostro Circolo, la vela d’altura è una componente fondamentale dell’attività agonistica che nel futuro prossimo verrà sempre più incrementata. Facciamo un grosso in bocca al lupo al nostro equipaggio e a tutti i partecipanti e ci complimentiamo con il Circolo della Vela Sicilia per l’organizzazione di questa regata internazionale”.