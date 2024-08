Pitti Pizza & Friends: sei giorni di puro divertimento a Salerno

Immaginati una serata d’estate a Salerno, con il profumo del mare e la musica che ti avvolge. È quello che ti aspetta al Pitti Pizza & Friends, dal 27 agosto al 1 settembre, un evento che unisce il gusto della pizza più buona della Campania alle note più accattivanti della musica italiana.

Martedì si parte alla grande con Andrea Sannino, direttamente da “Mare Fuori”, che ci farà cantare e ballare tutta la sera. A seguire, Maninni ci farà sognare con le sue canzoni romantiche, mentre Benji e Fede torneranno a farci impazzire con i loro successi. Mercoledì sarà il turno di Ste, la cantautrice che ha conquistato i social, e di Il Tre, uno dei rapper più in voga del momento. La serata si concluderà con Ermal Meta che presenterà il suo nuovo album, promettendo grandi emozioni. Giovedì sarà una serata all’insegna del romanticismo con Isotta, la cantautrice toscana dal sound contemporaneo, e Noemi che tornerà a emozionarci con la sua voce potente. A chiudere la serata, il grande Sal da Vinci che ci farà cantare le sue canzoni più famose. Venerdì si alza il ritmo con Mida, Samurai Jay e Aka7Even, che ci faranno ballare fino all’alba. Sabato sarà il turno dei giovani talenti di Amici, Holden e Lil Jolie, che ci presenteranno i loro nuovi brani. A seguire, il superlativo Fred De Palma che ci farà scatenare con i suoi successi internazionali. Domenica, per concludere in bellezza, avremo Ciccio Merolla, Ditonellapiaga e BigMama che ci regaleranno un gran finale indimenticabile. Il Pitti Pizza and Friends, ideato da Maurizio Falcone, organizzato dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone e Alfonso Aufiero vicepresidente, con Effe Emme Eventi, è realizzato con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, ONMIC, HUMANITAS, AiC Campania e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.