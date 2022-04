Pittura, capolavoro di Monet torna a Venezia

Oltre 100 anni fa la prima e unica visita del pittore francese, a Venezia . In quella occasione il maestro dell’Impressionismo realizza una straordinaria serie di 37 dipinti che catturano gli inimitabili scorci della città. Il capolavorotorna in laguna mercoledì 20 aprile per una mostra speciale a. Alla vigilia dell’inaugurazione della 59esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Il 17 maggio il dipinto è all’asta come lotto principale della “di Sotheby’s a. Stima di partenza 50 milioni di dollari. Eseguito nel 1908, “Le Grand Canal” è una veduta scintillante e luminescente dele della chiesa di. E’ una delle più belle opere mai create da Monet.