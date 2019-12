Più Europa, ecco i nomi del coordinamento campano

Il segretario nazionale di Più Europa, Benedetto Della Vedova, sentiti i membri del coordinamento regionale, ha nominato i portavoce del partito per la Campania chiedendo loro di organizzare e promuovere l’iniziativa del movimento europeista e liberal-democratico nella regione, anche in vista delle prossime elezioni regionali. Si tratta di Bruno Gambardella, docente, giornalista e già assessore alla cultura del comune di Avellino; Alessandra Senatore, sociologa, presidente del consiglio comunale di Pellezzano (Salerno) e vicepresidente del partito; Manuela Zambrano, ingegnere e manager del terzo settore. “Dopo il 3,1% raggiunto alle scorse elezioni europee nella nostra regione – scrivono Gambardella, Senatore e Zambrano in una nota – l’obiettivo di Più Europa nella nostra regione si muoverà su due direttrici: da un lato, promuovere in Campania le nostre idee per una società più libera e un’economia più robusta; dall’altro, partecipare al dibattito e al confronto che porterà alle prossime elezioni regionali, per le quali ci impegniamo a contrastare le derive populiste e sovraniste con le nostre proposte concrete in materia di crescita, lavoro, ambiente e diritti dei cittadini”.