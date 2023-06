Più lusso e prestazioni con la Range Rover Sport SV Edition One

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La nuova Range Rover Sport SV è la versione Sport più potente e dinamica di sempre. Unisce prestazioni e dinamismo supremi con impareggiabili capacità Range Rover, raffinatezza e design riduttivo. La sua gamma di tecnologie mirate alle prestazioni, include il sistema di sospensioni più avanzato della sua classe 7 e un sistema audio sensoriale con wellness benefit. Si posiziona al vertice di una rinnovata gamma, portando a nuovi livelli la sportività, la capacità dinamica e la presenza assertiva. In linea con le credenziali ad alte prestazioni della Nuova Range Rover Sport SV, un esclusivo design aerodinamicamente potenziato, offre un’estetica più assertiva e scelte funzionali di materiali leggeri e tecnici che rafforzano le sue capacità ed elevate prestazioni. Equipaggiata esclusivamente con un nuovo propulsore a benzina Twin-Turbo MHEV V8 da 4.4 litri, che eroga 635 CV e 750 Nm di coppia 2 – 60 CV e 50 Nm in più rispetto alla precedente generazione di Range Rover Sport SVR Supercharged 5.0 litri V8 – la Range Rover Sport SV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi 1 e di offrire una velocità massima di 290 km/h. Le emissioni di CO2 sono inoltre 15 per cento più basse del 575 CV V8 del modello precedente. Queste prestazioni eccezionali sono rese possibili da una combinazione di caratteristiche che consentono un risparmio di peso fino a 76 kg1 , tra cui la prima opzione al mondo di cerchi in fibra di carbonio da 23 pollici, freni carboceramici (opzione disponibile per la prima volta su una Range Rover) e miglioramenti aerodinamici di serie, tra cui un cofano in fibra di carbonio.

Esemplificando la filosofia del Modern Luxury di Range Rover, la nuova Range Rover Sport SV è inizialmente riservata a clienti selezionati a livello globale, con specifiche SV Edition One che rappresentano una selezione delle migliori combinazioni di caratteristiche, colori e finiture. Ogni Range Rover Sport SV Edition One è impreziosita da un esclusivo marchio sullo splitter anteriore, sulla consolle centrale, sulle soglie e sulle luci sottoporta.

foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover

(ITALPRESS).