Pizza, cucina stellata e solidarietà: evento imperdibile da Lioniello a Succivo per il Monaldi

Pizza, cucina stellata e solidarietà. Tutto pronto per l’evento del 6 maggio, a partire dalle 20:30 presso la pizzeria di Salvatore Lioniello in via Murelle, 1 a Succivo, in provincia di Caserta dove si incontreranno nomi eccellenti del panorama gastronomico italiano. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al Centro Clinico Nemo Ospedale Monaldi a Napoli.

Attesi gli chef stellati Domenico Iavarone e Cristian Torsiello, il maestro pizzaiolo Raffaele Bonetta, il pasticciere pluripremiato Aniello Di Caprio e l’esperto di panificazione, nonché biologo, Carlo Di Cristo. A fare gli onori di casa, per questo evento unico su prenotazione, Salvatore Lioniello, pizzaiolo col cappello e “divo social” che da mesi si divide tra le sue due pizzerie di successo, la storica a Succivo e la nuova al centro di Milano. «Ogni anno cerco di creare un evento di beneficenza con enti diversi – commenta Lioniello – coinvolgendo chef, pasticcieri e panificatori di un certo calibro. L’obiettivo è organizzare un momento piacevole di degustazione che attiri sempre più persone unite da un comune e nobile scopo volto a regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno».

«Contento e onorato di esserci. Rispondere presente a queste chiamate è sempre un dovere e, nel mio caso, sempre un piacere. Ogni causa è importante, ci sono tanti bisogni e ognuno con la sua priorità ma, quando ci sono di mezzo i bambini, per me diventa la priorità delle priorità: non mi limito a scendere in campo ma corro», aggiunge con orgoglio Raffaele Bonetta, pizzaiolo conosciuto per la genialità del suo impasto, non a caso definito da Albert Sapere “Il Gran Sacerdote degli impasti”.

Un evento straordinario all’insegna del gusto e della solidarietà che vedrà i due maestri pizzaioli campani, Lioniello e Bonetta, unire forze e creatività insieme agli chef Iavarone e Torsiello. «Quando si tratta di serate dedicate alla beneficenza l’unione e la collaborazione fanno la differenza, poi tra colleghi uniti da stima reciproca tutto diventa più facile – afferma chef Iavarone, due stelle Michelin e attualmente allo Zest di Sorrento -. Un evento che ritorna e che, mi auguro, si ripeterà ancora in futuro».

E Cristian Torsiello, chef italiano e stella Michelin, titolare dell’ Osteria Arbustico, presso l’Hotel Royal Paestum : «Nel tempo sono diventato molto selettivo negli eventi ma, in questo caso, oltre al rapporto di stima che mi lega a Salvatore – commenta lo chef -, c’è un fino ben individuabile e tangibile rispetto alla destinazione del ricavato, per cui parteciperò con grande piacere. Poi con due bimbi piccoli e nipotini, in questa mia fase di vita, sono particolarmente sensibile alle necessità pediatriche».

«Con estremo entusiasmo ho accettato l’invito di Lionello a prendere parte a questa iniziativa benefica pur districandomi tra mille impegni che, con piacere, lascerò indietro poiché da sempre sono sensibile a sostenere cause come queste. Il dolce, poi, arriva a conclusione di serata e deve lasciare il segno. Sarà davvero un’esperienza da non perdere», queste le parole del maestro pasticciere Di Caprio della “Pasticceria Lombardi” di Maddaloni che delizierà la serata con i suoi dolci capolavori, frutto di passione e sapienza artigianale.

«Ho accolto con grande onore l’invito di Salvatore a ripetere un evento dal valore encomiabile – commenta Di Cristo, maestro di farine, biologo e titolare della panetteria bistrot a Napoli “Soulcrumbs” -. Facendo parte io stesso del mondo della ricerca ne apprezzo ancor di più la valenza e sono ben felice di partecipare insieme a un gruppo di professionisti che conosco da tempo».

Un team d’eccellenza, dunque, in campo con pietanze esclusive tra pizze d’autore e piatti stellati per contribuire al miglioramento della vita di chi è affetto da malattie come la SLA, la SMA e le Distrofie Muscolari attraverso una piacevole serata degustativa a favore della Fondazione Serena del Centro Clinico Nemo che, grazie al prezioso lavoro di medici, ricercatori e operatori, offre servizi di assistenza, riabilitazione e supporto psicologico a persone di tutte le età, garantendo loro un percorso di cura personalizzato e completo. I fondi raccolti durante l’evento benefico saranno destinati a finanziare progetti specifici per soddisfare i bisogni clinico-assistenziali di adulti e bambini che combattono contro queste malattie rare e invalidanti. Una serata unica, insomma, all’insegna dell’alta cucina a sostegno di una nobile causa.

Evento su prenotazione

Per info e prenotazioni: 333 147 0463 – 081 1816 7658

IBAN: 08I0100539890000000018361

Donazione minima 60€ a persona

Lunedì 6 maggio | h. 20:30 “Pizzeria Lionello”, via Murelle, 1 – Succivo (Ce)