Pizza e profitto, quando il business si fa mangiando insieme una Margherita

La pizza è patrimonio culturale, comfort food, simbolo identitario e leva di business. A dirlo non è solo il buon senso, ma anche la scienza delle relazioni umane. Lo sostiene Claudio Messina, esperto di marketing relazionale e autore del libro Business a tavola, ospite di un convegno realizzato nell’ambito del Pitti Pizza & Friends, in collaborazione con l’Arechi Business Club e il coordinamento di Gabriele Pinto.

Durante il convegno, Messina ha illustrato un principio tanto semplice quanto spesso sottovalutato: “Cibo e business sono un linguaggio universale, abbassano le difese e ci permettono di raccontarci in profondità”. Non è solo una metafora: mangiare insieme, se fatto con consapevolezza, può aumentare del 60 per cento il livello di fiducia tra interlocutori e quadruplicare i tassi di fidelizzazione commerciale.

Un catalizzatore economico e relazionale

Che la pizza faccia bene all’umore lo sappiamo tutti. Ma fa bene anche all’economia. Secondo Coldiretti, ogni giorno in Italia si sfornano circa 8 milioni di pizze, per un giro d’affari complessivo di oltre 15 miliardi di euro l’anno, tra pizzerie, asporto e delivery. Un settore che, solo in Campania, vale circa 2,5 miliardi di euro e occupa decine di migliaia di addetti, confermandosi come una delle filiere più dinamiche dell’agroalimentare.

Non a caso, l’indotto legato alla pizza incide in maniera significativa sul PIL regionale e ha assunto un ruolo strategico anche per il turismo gastronomico: Napoli è la capitale mondiale della pizza e, secondo dati dell’Osservatorio Economico del Turismo, circa un visitatore su tre sceglie la Campania per la sua offerta culinaria. Il 70 per cento dei turisti enogastronomici italiani considera la pizza uno dei piatti irrinunciabili durante il viaggio, contribuendo a generare ricavi aggiuntivi nei settori ristorazione, ospitalità ed esperienze culinarie.

Le regole d’oro del networking

Nel suo intervento, Messina ha offerto una sorta di vademecum per trasformare una cena in un’opportunità professionale. Dalla scelta del gusto giusto (una margherita tradizionale per i puristi, una gourmet per i creativi) fino alla capacità di ascolto, generosità e linguaggio non verbale. Anche piccoli gesti, come sedersi accanto e non di fronte, condividere una porzione o chiudere con un caffè autentico, possono influenzare positivamente l’esito di un incontro di lavoro.

Attenzione però agli errori da evitare: parlare solo di sé, focalizzarsi sul prezzo, consultare il telefono o mangiare con l’ansia di andarsene. Il marketing relazionale richiede empatia, presenza e autenticità.

Soft power italiano

In un mondo dove tutto è business, anche una fetta di pizza può fare la differenza. E se la convivialità italiana ha un prodotto-simbolo capace di abbattere barriere culturali e sociali, è proprio lei: la pizza. Non è un caso che l’UNESCO l’abbia dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità, e che molti eventi di networking aziendale – da Milano a Dubai – la pongano al centro dell’esperienza. In conclusione, tra una bufala DOP e un forno a legna, la pizza si conferma non solo un orgoglio nazionale, ma anche uno strumento economico e relazionale potente. A volte, il vero affare nasce proprio tra una fetta e l’altra.