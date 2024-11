Pizza Napoletana, Diego Vitagliano racconta la sua storia in un libro

Una full immersion sulla pizza napoletana e sulla storia professionale di Diego Vitagliano: è quanto proposto con il volume «La Pizza Napoletana tra creatività e tradizione», pubblicato da Italian Gourmet. Il libro narra come il piazzaiolo Diego Vitagliano (napoletano doc classe 1985) abbia sfidato le convenzioni della pizza napoletana tradizionale, introducendo nuovi concetti senza mai tradire le radici della tradizione. Vitagliano- informa la casa editrice – è «partito da umili origini come portapizze e rosticcere» ed “è diventato un pioniere, trasformando la pizza con tecniche innovative come gli impasti indiretti, grazie all’uso della biga o del poolish, solitamente riservata alla panificazione Non è mancata poi – ha sottolineato – «l’attenzione a dettagli come la digeribilità, la scelta delle farine e la gestione della catena del freddo che ha permesso di elevare la pizza a un livello. qualitativo superiore, oltre a presentare novità come l’addetto alla qualità e il sommelier, rivoluzionando la concezione stessa della pizzeria». Nel libro Diego Vitagliano presenta una varietà di ricette, le più rappresentative che lo hanno reso celebre in Italia e all’estero: dalle pizze classiche ai nuovi impasti pensati per esigenze diverse. Tra i grandi must della tradizione napoletana, Vitagliano ripropone «sulla pizza piatti iconici come il ragù e la genovese, trasportando i sapori della cucina di famiglia in una veste contemporanea». Inoltre ha sviluppato impasti alternativi, tra cui una pizza senza glutine e varianti come la «rustichella» e la «Croccante», che ricorda una nuvola croccante e può ospitare ogni tipo di topping. Vitagliano, ad oggi, ha raccolto diversi riconoscimenti con le sue pizzerie, tra i quali: n.1 50 Top Pizza Italia 2023, 2024 e 2025, n. 1 50 Top Pizza Mondo 2024 e n. 2 50 Top Pizza World 2025. Attualmente il brand 10 Diego Vitagliano Pizzeria, nato nel 2016, conta su tre pizzerie tra Napoli e Pozzuoli e una pizzeria a Doha (Qatar), aperta durante gli ultimi mondiali di calcio.