Questa estate, gli amanti della Riviera dei Cedri e della Costa Tirrenica della Calabria hanno un gustoso motivo in più per scegliere Borgo di Fiuzzi Resort & Spa come meta preferita per la propria vacanza. Infatti, oltre ai migliori servizi per trascorrere un soggiorno più che piacevole – spiaggia, piscina, ristoranti, spa, animazione e attività per grandi e bambini, il meraviglioso mare della Calabria con l’esclusiva vista dell’Isola di Dino, proprio di fronte al resort – gli ospiti del Borgo avranno la possibilità di degustare la vera Pizza Napoletana STG del Mastro pizzaiolo Attilio Albachiara, più volte campione del mondo e tra i più apprezzati del mondo food, supportato da uno staff altamente professionale e accuratamente selezionato.

Infatti, tra le novità che gli ospiti troveranno nel resort vi è la Pizzeria Fiuzzi, situata al piano terra e adiacente alla piscina. Una ventata di freschezza si unisce alle proposte della cucina già ben avviata, un connubio tra la tradizione della pizza napoletana e i prodotti tipici calabresi, con una proposta estiva mai banale che soddisfa anche i palati più esigenti. La pizzeria è aperta tutti i giorni a pranzo e cena per gli ospiti della struttura e anche per il pubblico esterno, previa prenotazione.