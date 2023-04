Pizza, un beneventano quarto ai campionati mondiali di Parma

Adriano Aurelio Ricciardi, 28 anni di Dragoni (Caserta), pizzaiolo di “Rosso Vita” di Telese Terme (Benevento), si è aggiudicato il quarto posto alla trentesima edizione del Campionato mondiale della pizza di Parma. Per la pizzeria sannita si tratta di una riconferma visto che è riuscita a riconquistare la stessa posizione della precedente edizione. Soddisfatto il titolare della pizzeria “Rosso Vita”, Michelangelo Gentile, il quale così commenta il risultato a margine della premiazione: “Siamo riusciti a portare in alto i colori del Sannio e della Campania sfidando pizzaioli provenienti da 40 Paesi di tutto il mondo. E’ stata una bellissima affermazione e una sensazione indescrivibile. Sono davvero felice per essere riusciti a riconfermare la posizione dello scorso anno, frutto del nostro impegno di anni e soprattutto della continua ricerca per migliorare uno dei piatti più ricercati e venduti”. “Credo che oggi – conclude Gentile – la sfida sul mercato è essenzialmente dovuta alla capacità di saper mettere insieme gli ingredienti giusti e di primissima qualità”.