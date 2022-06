Pizza Village Napoli 2022, ecco tutti i cantanti dell’evento

Tutto pronto per ospitare sul palco del Pizza Village Napoli i protagonisti delle 10 serate dello show ideato da Oramata Grandi Eventi ed Rtl102.5 con la collaborazione di Gianni Simioli per Controluce Produzioni. Lo spettacolo sarà condotto da Angelo Baiguini di Rtl 102.5 e dallo stesso Gianni Simioli che introdurranno i prestigiosi “Live” degli artisti più amati e acclamati del momento e saranno impegnati in un viaggio fatto di momenti di spettacolo e cultura rigorosamente made in Campania. Ecco il calendario delle esibizioni