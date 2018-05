Pizza Village, spazio ai più piccoli: Decò propone My Stars Chef

Ci sarà anche Decò al Pizza Village 2018 in programma dal 1° al 10 giugno, sul lungomare di Napoli, evento unico nel suo genere e interamente dedicato alla pizza, che ospita il Campionato mondiale del pizzaiuolo (4-5-6 giugno) e si propone quest’anno di ospitare 1 milione di visitatori, dopo il successo della passata edizione con 850 mila visitatori.

Oltre ad essere sponsor della manifestazione, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, Decò promuoverà My Stars Chef, un’attività rivolta ai più piccoli per imparare a giocare in cucina con i genitori, dando a questi ultimi la possibilità di vincere grandi premi per tutta la famiglia.

My Stars Chef consiste in un album in vendita nelle edicole e distribuito gratis in tutti i punti Decò, un vero e proprio ricettario da completare con le figurine, divertendosi ed imparando. Per ogni 15 euro di spesa Decò regala una bustina di figurine e, all’interno di ogni bustina, oltre agli ingredienti per completare tutte le ricette, è allegata una card speciale contenente un bollino da raccogliere ed attaccare sull’apposita scheda all’interno dell’album per collezionare le pentole dell’esclusiva linea “Easy Cooker Bubble Pan” di Tvs, adatte sia per i piccoli che per i grandi.

La card speciale contiene anche un codice per partecipare al concorso “instant win” con in palio 20 Play Station 4 Pro, 20 Bimby e 20 buoni spesa Decò da 500 euro.

Più alto è il numero di codici inseriti maggiore diventa la possibilità di vincere in estrazione finale una fiammante Renault Scenic! Il regolamento completo è pubblicato su:

http://www.supermercatideco.it

In occasione del Napoli Pizza Village 2018 Decò avrà un suo stand dove sarà possibile giocare, divertirsi e scoprire i fantastici premi My Stars Chef. Con un’attività sorprendente e divertente, Decò vuole realizzare un momento ludico per grandi e piccini e premi per tutta la famiglia.