Pizza vs Intelligenza artificiale

Poche ore fa ho scoperto che Reid Hoffman, il fondatore di LinkedIn e uno tra i più grandi e bravi investitori, ha intervistato lo chef Massimo Bottura nel suo podcast Possible insieme alla coautrice Aria Finger.

Da un estratto è emerso, durante il confronto, un interessante riflessione sulla cucina, alimentazione e tecnologie per lo Chef.

Bottura ha sottolineato quanto sia importante per uno chef concentrarsi sulla creazione piuttosto che sulla replicabilità. Ha espresso la sua passione per le tecnologie e ultima e non ultima per l’intelligenza artificiale, interrogandosi su come queste possano aiutare a ottimizzare il prodotto.

Ha citato l’esempio di Italpizza, un’azienda di Modena che produce pizze congelate con l’ambizione di replicare la perfezione della “Pizza Napoletana”, garantendo lo stesso standard di qualità indipendentemente dal luogo di cottura, che sia in Inghilterra, Los Angeles o altrove.

Bottura ha spiegato che l’approccio freddo delle macchine permette di ottenere una pizza perfetta in termini di ingredienti e temperature di cottura, eliminando gli errori umani e permettendo agli chef di concentrarsi su nuove creazioni. La riflessione si è quindi concentrata su come le tecnologie possano supportare l’arte culinaria senza sostituire la creatività umana, ma piuttosto migliorando l’efficienza e la qualità del prodotto finale.

Pizza Vs Innovazione

Mi sono sentito particolarmente coinvolto da questo tema per due motivi. Da un lato, la pizza, l’arte di fare la pizza, fa parte della storia e della tradizione della mia famiglia, che gestisce una pizzeria da oltre 100 anni: Antica Pizzeria Prigiobbo. Dall’altro, mi occupo di innovazione e produzioni nel settore industriale da più di 30 anni e da 15 anni sono coinvolto nell’economia delle startup [qui il mio format Versus Pizzaioli Vs Startupper del 2014]. Quindi, vedere come queste due mondi si incontrano e possono convergere è per me punto di riflessione a vari livelli.

Mi sono chiesto perché Bottura sia così affascinato dalle tecnologie per massimizzare la replicabilità dei suoi prodotti. Quando cerchiamo di massimizzare e standardizzare un prodotto, anche se eccellente, intraprendiamo la strada del processo industriale. Qui stiamo parlando di un prodotto artigianale, quindi fatto con la manualità di un artigiano (o da un artista). Ma cos’è la cosa più buona di una pizza? Per me è scoprirne una sempre diversa, sempre uguale e sempre buona! Provare il sapore e assaggiare sempre la stessa pizza farebbe perdere il suo fascino ma soprattutto la stagionalità e l’unicità dei prodotti freschi. Quando andiamo in una pizzeria? Si c’è la pizza che preferiamo, ma non è mai uguale a partire dall’odore fino al sapire. Assaggiare una pizza buona e sempre uguale ci potrebbe all’esperienza di un McDonald o di una Domino’s Pizza. Torniamo nella stessa pizzeria a provare la stessa pizza o cerchiamo come si fa la pizza da qualche altra parte?

Inoltre, la pizza è un prodotto che cambia di mese in mese, di stagione in stagione, con tanti ingredienti come il pomodoro, l’origano e molti altri. La pizza è un prodotto che per eccellenza può essere una forma di artigianato e unicità, proprio perché cambia giorno per giorno in anno, in base anche all’umidità e la temperatura con cui cresce la pasta e dai secondi in cui viene cotta nel forno [non ne capisco nulla, qui vado a memoria di quello che mi ha sempre raccontato mio padre]

A questo punto, c’è da fare una riflessione. Se andiamo in un locale e il prodotto è standardizzato, che senso ha avere uno chef? Se quel prodotto è sempre lo stesso, con lo stesso standard, a quel punto può essere fatto completamente da una macchina, magari un distributore di pizza o un robot, come già esistono. Ecco che, paradossalmente, gli estremi si toccano. L’intelligenza e le tecnologie sono strumenti a supporto della produzione, ma bisogna capire dove c’è il limite. Una cosa è la semplificazione del lavoro e un’altra è l’ottimizzazione che porta alla standardizzazione e all’industrializzazione, quindi all’assenza stessa di fare una pizza che sia Napoletana, unica da pizzeria a pizzeria, da pizzaiolo a pizzaiolo.