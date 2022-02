Pizzeria 57, un tuffo nella Napoli di un passato sempre più distante

di Raffaele De Santis

Locale: Pizzeria 57

Tipologia: Pizzeria

Indirizzo: Vico Acitillo, 57, 80128 Napoli

Telefono: 0814611388

Prezzo: €

Pizzeria 57: un nome ispirato al civico della via in cui sorge il nuovo locale, subentrato al posto di un ristorante-pizzeria decidendo tuttavia di lavorare solo con le pizze. L’idea di Marco Scopato, già titolare della Bottega della Pizza a Melito, è di riportare a Napoli un tipo di pizzeria che sta progressivamente venendo a mancare nella città: tradizionale ed accogliente, che sforna pizze “a’ rot e carrett” ad un prezzo irrisorio, quasi nullo se paragonato alla media (sempre crescente) della città. Il proprietario ambisce, insomma, a riportare all’ombra del Vesuvio la vera tradizione, tanto decantata da molti ma da pochi realmente onorata, sia per prezzi sempre meno accessibili sia per le pizze sempre più alte.

L’esperienza all’interno del locale apre con i classici fritti: difficile decidere tra crocché, zeppoline, frittatine… ma il pratico antipasto misto per due persone risolve il dilemma per tutte le coppie, permettendo di gustare i più importanti fritti della tradizione, leggeri ed asciutti. Sfizioso e particolare il corn dog, un grande wurstel tagliato in quattro parti e ricoperto, a mo’ di zeppola, da una croccante pastella. Un’apertura peculiare ad un pasto importante.

Le creazioni del locale stupiscono per la loro dimensione: sia la montanara sia il ripieno risultano davvero grandi, con quest’ultimo decisamente pieno da un’estremità all’altra, e nonostante la sottigliezza reggono tutta la cottura e gli ingredienti delle varie combinazioni scelte. Anche i saltimbocca sono enormi, la loro dimensione quasi ricorda un panuozzo: un classico crudo, rucola, scaglie e pomodorini può degnamente giocarsela con le ottime pizze! “Leggerezza” è la parola chiave di questa pizzeria, che permette di godere un pasto completo partendo dagli antipasti grazie alla studiata lavorazione degli impasti.

La leggerezza consente infatti di chiudere il pasto con i dolci: anche qui la tradizione fa da padrona e si declina negli angioletti fritti con pistacchio o nutella, per niente pesanti. Il rapporto qualità prezzo è sensazionale, probabilmente tra i migliori dei locali presi in esame, ma ciò che sorprende è la voglia del titolare di restituire ai napoletani quella “comfort zone” sempre più legata al passato, composta da tradizione, pizza a’ rot e carrett ed uno scontrino contenuto. E non finisce qui: la scontistica di TheFork permetterà ai clienti di ottenere un 20% di sconto, che abbasserà ulteriormente uno scontrino, già di per sé irrisorio.

“Dagli Occhi di un Foodblogger” nasce dalla collaborazione tra un foodblogger emergente, Fabrizio Liberati, ed il pubblicista Raffaele De Santis. con l’obiettivo di raccontare le idee e le attività dei locali che esaltano la nostra Napoli!

