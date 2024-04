Planet Week, Capuano (Conai): portiamo al G7 nostri risultati

“A livello europeo siamo ai primi posti”

Roma, 27 apr. (askanews) – “Portiamo i risultati di 25 anni di lavoro per quanto riguarda il recupero e il riciclo degli imballaggi. A livello europeo siamo ai primi posti e vogliamo evidenziarlo. In termini di riciclo di rifiuti da imballaggi siamo al 71,5%, già raggiunti gli obiettivi al 2030 della Commissione europea. Quindi meglio di così…”.Lo ha evidenziato Ignazio Capuano, presidente Conai, nell’ambito della Planet Week che accompagna i lavori del G7 a guida italiana di Torino, in un incontro promosso da Globe Italia – Associazione Nazionale per il Clima e WEC Italia – Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council Italia insieme al Politecnico di Torino – Energy Center.