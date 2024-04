Planet Week, Moles (AU): abbattere la povertà energetica

“Partecipiamo a definizione strategie. Importante comunicazione”

Roma, 27 apr. (askanews) – “Acquirente Unico partecipa ad una serie di attività sulla definizione delle strategie migliori per abbattere la povertà energetica. Gli ultimi dati che abbiamo previsti dal Pniec sono di 8,8% di famiglie in povertà energetica e di conseguenza tutta una serie di misure istituzionali e attuative che anche noi siamo chiamati a porre in essere possono rappresentare un ulteriore tassello per il miglioramento della situazione. Aggiungo la fondamentale importanza della comunicazione. Il cittadino ha necessità di conoscere tutte le possibilità che ha per risparmiare. Partirà quindi a breve una campagna che ci è stata affidata dal ministero dell’Ambiente proprio in funzione di quello che è il nuovo mercato dell’energia. Il primo luglio termina quello che si chiama mercato tutelato ma il cittadino deve avere tutte le possibilità perchè ci sarà il mercato delle tutele graduali, così come la possibilità di spostarsi da un operatore all’altro, attraverso una serie di strutture che noi gestiamo come il portale delle offerte nonchè quello dei consumi facilmente accessibili ma che devono essere conosciute”.Lo ha detto Giuseppe Moles, amministratore delegato di Acquirente Unico, intervenuto in occasione della Planet Week che accompagna i lavori del G7 a guida italiana di Torino, ad un evento promosso da Globe Italia – Associazione Nazionale per il Clima e WEC Italia – Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council Italia insieme al Politecnico di Torino – Energy Center.