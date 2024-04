Planet Week, Ventura (OICE): recepite istanze ragazzi

“E le speranze in termini di cambiamento”

Roma, 24 apr. (askanews) – “Abbiamo recepito le istanze dei ragazzi e le loro speranze in termini di cambiamento. Bisogna ragionare sulle condizioni climatiche attuali e non con quelle del secolo scorso”.Lo ha detto Francesco Ventura, Consigliere, Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza (OICE), al Politecnico di Torino in occasione degli “Incontri per il Pianeta: conciliare ambiente e sviluppo nel terzo millennio”. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della Planet Week, organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in collaborazione con Connect4climate, una serie di eventi che anticiperanno il G7 Clima, Ambiente ed Energia, previsto dal 28 al 30 aprile alla Reggia di Venaria Reale.